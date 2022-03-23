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Байден прилетел в Брюссель для встреч с лидерами стран НАТО

00:09, 24 марта 2022
Байден прилетел в Брюссель для встреч с лидерами стран НАТО Джо Байден Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Самолёт президента США Джо Байдена поздно вечером 23 марта приземлился в аэропорту Брюсселя. В столице Бельгии хозяин Белого дома проведёт следующий день, на который у него запланированы встречи с лидерами стран НАТО, трансляцию прилёта борта Байдена вёл Reuters.

На внеочередной саммит стран НАТО 24 марта соберутся лидеры стран Альянса. Они будут обсуждать ситуацию на Украине. Предполагается, что к участникам саммита по видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский.

В Европе у Байдена запланирован также ещё один визит, 25 марта он намерен посетить Варшаву. На встрече с президентом Польши Анджеем Дудой американский лидер должен обсудить вопрос о поставках энергоресурсов из России.

Ранее стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Белый дом изучает с союзниками возможность исключения России из «Большой двадцатки». Он отметил, что Москва теперь не может как раньше вести бизнес в международных институтах и в международном сообществе. Байден отправился с визитом к союзникам в Европу, чтобы там объявить о новых санкциях против РФ.

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