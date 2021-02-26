Байден пригрозил королю Саудовской Аравии

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Бывший секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов обвинил официальный Киев в финансировании Москвы. По его словам, это происходит, когда власти страны закупают у России энергоресурсы.

Есть важная составляющая гибридной войны — энергетическая. Эта власть не борется с Россией, она финансирует Российскую Федерацию, финансирует страну-агрессора, — отметил Турчинов в эфире телеканала «Еспрессо». Он задался вопросом, почему...