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Байден пригрозил королю Саудовской Аравии

05:31, 27 февраля 2021 16
Джо Байден Джо Байден Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден предупредил власти Саудовской Аравии, что «привлечёт их к ответственности за нарушения прав человека». Хозяин Белого дома уточнил, что об этом по телефону рассказал лично королю Салману.

Политик в интервью медиакомпании Univision добавил, что «меняются правила» в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

Вчера я разговаривал с королём, а не с наследным принцем. Дал ему понять, что правила меняются и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня и в понедельник, — подчеркнул Байден.

По его словам, Эр-Рияду, «если хочет иметь дело с нами», следует обращать внимание на соблюдение прав человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти королевства отвергли выводы американской разведки об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии. Так там отреагировали на доклад разведки США, из которого следует, что одобрил убийство оппозиционного журналиста наследный принц Мухаммед бин Салман.

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