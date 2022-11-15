Байден прибыл на место проведения G20 с получасовым опозданием

Фото: Christoph Soeder/dpa

Джо Байден

Президент США Джо Байден вновь прибыл опозданием к месту проведения саммита G20. Хозяин Белого дома опоздал на полчаса. Без него заседание, которое должно было начаться в 09:30 по местному времени, не начинали, пишет ТАСС.

На прошлой неделе президент США также опоздал на открытие саммита ВАС в Пномпене. Журналисты подметили, что сопровождает кортеж Байдена автомобиль скорой помощи.

Первая сессия заседания саммита G20 посвящена продовольственной и энергетической безопасности. Среди других тем саммита — процесс цифровой трансформации и здравоохранение. Встреча участников заседания будет проходить два дня, 15 и 16 ноября.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на пленарное заседание G20 в Индонезии. Его приветствовал президент страны Джоко Видодо, оказав главе российской делегации самый теплый прием.