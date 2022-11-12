Байден предупредит Си Цзиньпина о расширении военного присутствия в Азии

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Джо Байден

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден собирается предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о возможном расширении военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам советника главы Белого дома, поводом стало обострение угроз со стороны КНДР. Салливан добавил, что Пхеньян представляет угрозу для США, Южной Кореи и Японии, сообщает ТАСС.

Джо Байден собирается предупредить председателя Си Цзиньпина, что обострение угроз со стороны КНДР будет означать расширение военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — сказал советник Байдена.

Он указал на то, что действия КНДР в регионе угрожают мировой стабильности.

Северная Корея ранее запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Запущенный снаряд относится к классу «земля — воздух» SA-5. Отмечается, что подобное вооружение может использовать Россия в ходе военной операции на Украине. На обнаруженных обломках северокорейской ракеты найдены надписи на русском языке, что говорит об использовании разработанных в советское время компонентов, считают журналисты.