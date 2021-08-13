Байден предостерёг талибов от атак на американскую миссию в Кабуле
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:55, 14 августа 2021
Джо БайденФото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что запрещённая в РФ террористическая группировка «Талибан» получит военный ответ, если подвергнет опасности американский персонал в Афганистане, сообщает РИА Новости.
Любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и решительным военным ответом США, — подчеркнул хозяин Белого дома.
Он добавил, что талибов об этом предупредили на переговорах в Дохе.
Также Байден рассказал, что санкционировал размещение в Кабуле до пяти тысяч американских военных. Они должны обеспечить безопасность сокращения дипломатического персонала в Афганистане.
Ранее стало известно, что талибы овладели административным центром провинции Фарьяб — городом Меймене на северо-западе Афганистана. Столица провинции, штаб-квартира полиции и все объекты были полностью захвачены. Солдаты кабульской администрации со всем своим вооружением и снаряжением присоединились к талибам, рассказал представитель террористов.