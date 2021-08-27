Байден предоставил ВС США свободу действий для операций против целей ИГ

Американский президент Джо Байден наделил всеми полномочиями вооружённые силы страны для проведения боевых операций против боевиков, техники и объектов террористической группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

По сведениям источников агентства, помощники Байдена предупредили его о том, что еще один теракт возможен в Кабуле. По данным разведки США, период до 31 августа будет наиболее опасным в Афганистане.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы (движение «Талибан» также запрещено в России) заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.