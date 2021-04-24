Байден предложит G7 усилить давление на Пекин из-за Синьцзяна

https://static.news.ru/photo/b4f617a0-a500-11eb-bb53-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Democratic National Convention v/GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден на саммите G7 предложит усилить давление на КНР из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, по данным Вашингтона, Пекин использует принудительный труд и создаёт «лагеря перевоспитания» для этнических уйгуров. Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

Байден лично примет участие в саммите и уделит особое внимание вопросам «стратегического соперничества между демократическими и автократическими государствами, особенно Китаем».

Это союзники-единомышленники, и мы хотим предпринять конкретные действия, которые продемонстрируют нашу готовность координировать усилия в отношении стран с нерыночной экономикой, таких как Китай, — заявил Сингх.

Он напомнил, что США уже вводили санкции против Китая из-за нарушений прав человека в Синьцзяне. В рамках саммита Байден будет настаивать на введении дополнительных ограничений с участием партнёров по G7. По словам Сингха, детали будущих антикитайских санкций в настоящее время прорабатываются.

Заместитель главы китайского МИД Лэ Юйчэн заявил ранее, что американские власти верят фейкам про ситуацию в СУАР, игнорируя заявления Пекина. По его словам, Пекин и правительство Синьцзяна проводили несколько конференций, на которых рассказывалось об обстановке в регионе, но Белый дом обращает внимание на фейки, а также на недостоверные доклады антикитайских элементов.

Госдепартамент в опубликованном в начале апреля ежегодном докладе охарактеризовал обращение Китая с уйгурами как геноцид. США, Великобритания, Канада и Евросоюз в марте ввели санкции против китайских чиновников и одного предприятия за ущемление прав уйгуров в Синьцзяне, вскоре к ним могут присоединиться Австралия и Япония. Пекин считает подобные обвинения необоснованными.