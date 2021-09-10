Байден пожалел о попытках объединить Афганистан

Президент США Джо Байден рассказал, что все попытки Вашингтона объединить Афганистан под властью одного правительства были ошибочными. По его мнению, американская сторона выполнила свою главную цель, ликвидировав лидера движения «Аль-Каида» (запрещено в РФ) Усаму бен Ладена. Об этом, как передаёт ТАСС, он рассказал во время посещения мемориала жертв терактов 11 сентября 2001 года.

По словам президента, США тратили по $300 млн в день в течение 20 лет нахождения в Афганистане, пытаясь объединить страну уже после ликвидации бен Ладена.

Может ли «Аль-Каида» вернуться? Да. Но знаете — она уже вернулась в другие места. Так в чём же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть «Аль-Каида» и оставлять там свои войска? Да ладно вам, — добавил Байден.

Как отметил американский лидер, 70% американцев поддержали вывод войск из Афганистана после того, как было потрачено немало денег.

Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как ещё это можно было сделать, — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Байден и его супруга Джилл прибыли в Нью-Йорк для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к двадцатой годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Как сообщается, после траурных церемоний в Нью-Йорке глава государства отправится в Шанксвилл и пригород Вашингтона, после чего вернётся в столицу.