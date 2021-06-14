Байден пояснил, как ситуация в Донбассе скажется на принятии Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/6b34c138-cd65-11eb-b698-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не лишится возможности вступить в НАТО из-за ситуации в Донбассе. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

Ему был задан соответствующий вопрос на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.

Нет, — ответил хозяин Белого дома.

Право Украины и Грузии на присоединение к Североатлантическому альянсу 14 июня поддержали лидеры НАТО на саммите в Брюсселе. При этом сроки возможного вступления в организацию Киева и Тбилиси названы не были.

Ранее стало известно, что абстрактные заявления о перспективах в НАТО не устраивают Украину, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. После саммита лидеров стран НАТО в эфире телеканала ICTV он отметил, что нужны конкретные даты получения плана действий по членству в Альянсе.