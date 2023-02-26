Белый дом раскрыл планы по поставке истребителей Украине Салливан: США обязательно вернутся к вопросу поставок истребителей Украине позже

Фото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не видит острой необходимости в поставках истребителей на Украину, заявил CNN его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом он подчеркнул, что речь идет конкретно о сегодняшнем дне, и вскоре этот вопрос поставок F-16 будет вновь поднят.

Мы внимательно изучаем потребности Украины на данном этапе войны. Сейчас ей нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией, которую оккупирует Россия. F-16 — это вопрос более отдаленной перспективы, — сказал Салливан.

Накануне Байден уже заявлял о том, что он исключает в настоящее время передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению политика, эти истребители Киеву сейчас не нужны.

Обозреватель Майкл Гудвин считает, что Украина не сможет победить в противостоянии с Россией из-за медлительности стран Запада в вопросе поставок оружия Киеву. В качестве примера он привел то, как соответствующие решения принимаются администрацией США. Он отметил, что «сначала администрация говорит «нет» на запрос, затем недели или месяцы спустя говорит «да», а недели или месяцы спустя после этого осуществляет доставку».