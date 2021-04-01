Байден поручил начать вывод части военных из Персидского залива

https://static.news.ru/photo/3b679140-92f2-11eb-8527-96000091f725_660.jpg Фото: Sra Victor Colon/National Guard/Global Look Press

Пентагон начнёт выводить военные силы из Персидского залива. Такое поручение военному ведомству дал президент США Джо Байден.

Президент Байден дал указание начать вывод части военных сил из региона Персидского залива в рамках первых шагов по переориентации глобального военного присутствия США с Ближнего Востока, — пишет газета Wall Street Journal.

Издание сообщает, что Соединённые Штаты уже перебросили «по меньшей мере три батареи ЗРК „Патриот“», в том числе ту, которая была дислоцирована на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии. Ракеты были размещены там несколько лет назад для защиты американских военных сил.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждёт от Тегерана дальнейших шагов по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Госсекретарь пояснил, что от реакции Ирана будет зависеть судьба дальнейших двусторонних дипломатических контактов.

Как сообщал NEWS.ru, Вашингтон отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто Совбезу ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.