Байден порадовался вступлению Финляндии в НАТО Байден: вступление Финляндии в НАТО делает Альянс сильнее, чем когда-либо

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поприветствовал Финляндию в рядах Североатлантического альянса. По его словам, которые приводятся на сайте Белого дома, после вступления государства в НАТО, Блок станет намного сильнее. Американский лидер подчеркнул, что процесс ратификации заявки в НАТО прошел рекордно быстро.

В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Обе страны являются сильными демократиями с высококвалифицированными вооруженными силами, которые разделяют наши ценности и видение мира. Менее чем через год мы приветствуем Финляндию в качестве члена — самый быстрый процесс ратификации в современной истории НАТО. <...> Сегодня эта воля [к свободе и миру] сильнее, чем когда-либо, с присоединением Финляндии к НАТО, — сказал Байден.

Он также призвал Турцию и Венгрию как можно быстрее ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

4 апреля Финляндия официально вступила в НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто передал США документ о присоединении к Альянсу. Формальная процедура завершена, так как документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах.

Финляндия и Швеция до начала боевых действий на территории Украины придерживались принципа военного нейтралитета. Вступлению Швеции в НАТО активно препятствует Турция. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана осуждает Стокгольм за недостаточную реакцию на выступления противников турецких властей в Швеции.