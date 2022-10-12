Байден пообещал Саудовской Аравии последствия за сокращение нефтедобычи

Фото: Friso Gentsch /Global Look Press

Саудовскую Аравию ждут последствия за лоббирование решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN президент США Джо Байден. При этом он не стал уточнять, какие именно будут последствия.

Будут некоторые последствия за то, что они сделали вместе с Россией, — сказал американский лидер.

Он также добавил, что планирует действовать в этом ключе с конгрессом, когда тот возобновит работу.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия отказала США в просьбе отложить на месяц решение о сокращении добычи нефти. Ранее Вашингтон обратился с соответствующим призывом к нефтедобывающим странам Персидского залива. По данным СМИ, вместо этого королевство призвало союзников по ОПЕК утвердить сокращение производства. Принц Мухаммед сказал своим советникам, что он не готов идти на большие жертвы ради администрации Байдена.

На минувшей неделе страны альянса ОПЕК+ на встрече в Вене договорились сократить добычу нефти на два млн баррелей в сутки. Сокращение объемов добычи последует с ноября и продлится до конца 2023 года.