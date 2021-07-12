Байден пообещал ответить, если РФ «применит химоружие» на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники по НАТО «ответят» в случае, если Москва применит химическое оружие на Украине. Ответ Запада станет соразмерным по характеру применения, отметил хозяин Белого дома в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Мы ответим. Мы ответим, если он (президент РФ Владимир Путин. — NEWS.ru) применит его. Характер нашего ответа будет зависеть от характера использования, — пояснил американский лидер.

Так он отреагировал на возможность вмешательства Североатлантического альянса в события на Украине, если вдруг случится применение химического оружия.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден заявил: Владимир Путин пытается развалить НАТО. Американский лидер во время пресс-конференции в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем отметил, что такое намерение у президента России «было с самого начала» после его прихода к власти.