Байден пообещал Германии остановить «Северный поток — 2»

Президент США Джо Байден пообещал канцлеру Германии Олафу Шольцу положить конец «Северному потоку — 2» в случае «вторжения» России на Украину. Об этом американский лидер заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ, его слова приводит РИА Новости.

Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то «Северного потока 2» не будет, мы положим ему конец, — заявил Байден.

Шольц, в свою очередь, отметил, что Германия и США «действуют абсолютно едино», говоря о судьбе газопровода. Канцлер добавил, что против России могут быть введены жёсткие санкции — и это будут единые и согласованные меры со стороны Запада.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью американской газете Washington Post, что Германия и её союзники готовы «предпринять все необходимые шаги» в случае вторжения России на Украину. Глава государства при этом не стал отвечать прямо на вопрос о том, собирается ли Берлин отказываться от «Северного потока — 2». Немецкий лидер ограничился словами, что ни один из вариантов не исключается.

Ранее Олаф Шольц предупредил, что Россию ждут серьёзные последствия в случае обострения кризиса вокруг Украины, передаёт телеканал ARD. Он не исключил, что они могут затронуть газопровод «Северный поток — 2». Заявление главы правительства Германии прозвучало накануне его визита в США, где он должен будет встретиться с президентом Джо Байденом.