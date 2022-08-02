Байден подтвердил ликвидацию главаря «Аль-Каиды»

Фото: Jim Watson - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский президент Джо Байден заявил о ликвидации главаря террористической организации «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Глава государства отметил, что операции была успешной во всех отношениях. По его словам, ни один член семьи убитого, а также гражданские лица не пострадали в ходе операции.

Миссия была успешной. Никто из членов его семьи не пострадал, потерь среди гражданских нет. Я делюсь этой новостью сейчас, после подтверждения того, что операция была полностью успешной, — рассказал Байден.

Президент США добавил, что главарь террористической организации был обнаружен американской разведкой в столице Афганистана ранее в этом году.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что военные консультируются с США перед применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, Пентагон может отменить удар, если ведомство «не устроит намеченная цель». Представитель украинского военного ведомства при этом отказался говорить, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов.