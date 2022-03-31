Байден подтвердил использование стратегических запасов нефти из-за дефицита

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов один миллион баррелей в течение шести месяцев из-за дефицита на внутреннем рынке. По его словам, всего будет выделено 180 миллионов баррелей. Американский лидер выразил надежду на то, что страна сможет нарастить внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года, передаёт РИА Новости.

Сегодня я санкционирую высвобождение одного миллиона баррелей нефти ежедневно на протяжении последующих шести месяцев​​​, - рассказал Байден.

Он назвал своё решение «крупнейшим высвобождением нефти из стратегических резервов за всю историю». Президент также подтвердил инофрмацию о том, что западные партнёры высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок из своих запасов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что ситуация на Украине создаёт проблемы с продовольствием и энергоносителями по всему миру. Он отметил, что речь идёт о производстве пшеницы, а также цене на газ и нефть. Он подчеркнул, что Европе следует диверсифицировать поставки нефти и газа из России. По мнению дипломата, Россия использует поставки углеводородов в качестве инструмента политики. Блинкен при этом не стал уточнять объёмы поставок американских энергоресурсов европейским партнёрам.