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Байден подписал закон о запрете импорта энергоносителей из России

01:06, 09 апреля 2022
Байден подписал закон о запрете импорта энергоносителей из России Джо Байден Фото: White House/Global Look Press
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Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом законопроект о запрете импорта российских энергоносителей. Также он поставил подпись под документом о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что законопроектом о торговых отношениях Вашингтон даёт себе возможность использовать против Москвы и Минска пошлины, которые будут значительно превышать те, что установлены для остальных стран-членов ВТО. Эта мера вводится почти на два года — до начала 2024 года.

За оба документа 7 апреля проголосовали и в Сенате, и в палате представителей США.

Ранее стало известно, что 8 апреля Евросоюз опубликовал новый санкционный список вслед за введением пятого пакета санкций против России. ЕС прежде расширил чёрный список по РФ и Белоруссии, включив в него «чиновников, бизнесменов и членов их семей». В список вошли 217 физлиц, включая главу Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Олега Дерипаску, а также 18 организаций.

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