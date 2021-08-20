Байден подписал указ о санкциях против энергопроектов России

Американский президент Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции против трубопроводов России, используемых для экспорта энергоносителей. Об этом сообщает ТАСС.

Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, — говорится в сообщении.

Глава государства объяснил это угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, созданной определённой «пагубной деятельностью» правительства России.

В письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена указано , что США введут санкции против двух физических лиц, а также судов в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока — 2» близится к завершению. Остаётся достроить только 15 километров, которые пролегают по морю. Глава государства добавил, что проект в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу, а сам газопровод на две тысячи километров короче, чем украинский транзит.