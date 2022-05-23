Байден поддержал Японию в ее стремлении к постоянному членству в СБ ООН

Американский президент Джо Байден в ходе переговоров с японским премьер-министром Фумио Кисидой заявил о поддержке необходимости реформирования СБ ООН. Он также отметил, что США приветствуют стремление Японии стать постоянным членом организации, сообщил телеканал NHK.

Президент США также поддержал желание Токио повышать собственную обороноспособность.

Глава Белого дома также высоко оценил решения о поддержке антироссийских санкций со стороны главы японского правительства в связи с ситуацией на Украине. Он отметил, что американо-японский альянс является основной мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Байден прибыл в Японию с визитом, в Токио закончилась двусторонняя встреча лидеров.

Фумио Кисида ранее во время своего приветственного слова в начале переговоров с Джо Байденом заявил, что Японии и США необходимо лидировать в мире, чтобы осуществить принцип «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона». Он добавил, что нынешний визит американского лидера в Японию очень значимый.

До этого состоялась личная беседа двух лидеров, на ней присутствовали только переводчики.