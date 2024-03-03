Байден поцеловал в макушку премьера Италии Байден поцеловал в макушку премьера Италии Мелони после встречи в Белом доме

Фото: Official White House/Adam Schultz

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поцеловал в макушку премьер-министра Италии Джорджу Мелони, перепутав ее с ребенком. На опубликованных в Сети кадрах показано прощание политиков после рабочей встречи в Овальном кабинете в Белом доме. Пользователи социальной сети Twitter (X) назвали поведение Байдена «новым политическим трендом».

Ранее Байден допустил оплошность во время выступления перед журналистами на встрече с Мелони. Американский президент оговорился, анонсировав переброску гуманитарной помощи по воздуху на Украину. При этом Байден имел в виду доставку грузов в сектор Газа. Во время речи он рассказывал о тяжелых условиях, в которых оказались палестинские жители сектора Газа после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Врач Белого дома терапевт Кевин О’Коннор ранее заявил, что Байден страдает от ряда заболеваний, среди которых спинной артрит, гиперлипидемия и апноэ во сне. При этом некоторые из этих заболеваний приводят к ухудшению памяти, интеллекта, а также снижению работоспособности. Кроме этого, по словам врача, у президента США нашли гастроэзофагеальный рефлюкс — одно из заболеваний желудочно-кишечного тракта, которое проявляется в виде учащенного прочищения горла.