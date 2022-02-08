Президент США по ошибке заявил о «вторжении» Германии на Украину

Американский лидер Джо Байден оговорился в ходе пресс-конференции после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем. Он по ошибке сообщил, что Германия, а не Россия, может «вторгнуться» на Украину. В этом случае, по словам главы Белого дома, «Северного потока — 2» не станет, США положат ему конец.

Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда «Северного потока — 2» не станет, мы положим ему конец, — заявил он.

Байден встретился в Вашингтоне с Шольцем 7 февраля. Президент Соединённых Штатов Америки сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ вопрос введения санкций против России. Ограничительные меры будут приняты в случае эскалации кризиса на Украине.

При этом, по словам американского лидера, Вашингтон и Берлин готовы к продолжению диалога с Москвой. Также он отметил, что американцам было бы разумно покинуть Украину.

Шольц уклонился от ответа на вопрос, готов ли он пообещать, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае возможного нападения России. Он только подчеркнул, что Запад предпримет «общие шаги».