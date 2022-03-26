Байден «переименовал» Мариуполь в Метрополь

Президент США оговорился в своей речи по итогам визита в Варшаву и назвал Мариуполь «Метрополем». Трансляцию выступления американского лидера вёл Белый дом.

Хозяину Белого дома понадобилось несколько попыток, чтобы выговорить название украинского города правильно.

По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь... Извините... Не в Мариуполь, — сказал Байден.

В этой же речи американский президент заявил, что доллар на сегодня стоит «200 российских рублей». А накануне глава Белого дома и вовсе пообещал американским солдатам представить возможность «оценить мужество украинцев», когда они окажутся «там».

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Польше заявил, что россияне не враги США. Также Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником».