18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Байден «переименовал» Мариуполь в Метрополь

22:59, 26 марта 2022
Байден «переименовал» Мариуполь в Метрополь Джо Байден и Анджей Дуда Фото: Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент США оговорился в своей речи по итогам визита в Варшаву и назвал Мариуполь «Метрополем». Трансляцию выступления американского лидера вёл Белый дом.

Хозяину Белого дома понадобилось несколько попыток, чтобы выговорить название украинского города правильно.

По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь... Извините... Не в Мариуполь, — сказал Байден.

В этой же речи американский президент заявил, что доллар на сегодня стоит «200 российских рублей». А накануне глава Белого дома и вовсе пообещал американским солдатам представить возможность «оценить мужество украинцев», когда они окажутся «там».

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Польше заявил, что россияне не враги США. Также Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео