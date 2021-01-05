Байден отреагировал на протесты у здания Конгресса США

https://static.news.ru/photo/af3af62e-5068-11eb-8a00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Transition Via Cnp/Global Look Press

Демократ Джо Байден, победу которого на президентских выборах в США должен был утвердить конгресс 6 января, призвал сорвавших эту процедуру протестующих прекратить «осаду конгресса», разойтись по домам и «дать дорогу демократии».

При этом избранный президент США назвал митингующих сторонников Трампа «бандой» и призвал действующего президента выступить с обращением по телевидению, чтобы призвать демонстрантов разойтись, сообщает РИА Новости.

Я призываю эту банду уйти и позволить демократии работать. Это не отражает Америку, и это должно закончится сейчас же. Я призываю президента Трампа выступить по национальному телевидению и потребовать прекращения этого, — заявил Байден.

Демократ также заявил, что «шокирован происходящим» и снова призвал Трампа сделать всё необходимое, чтобы протесты закончились.

Как сообщал NEWS.ru, ранее действующий президент США Дональд Трамп фактически уже выполнил то, что от него требует Байден. Глава Белого дома не только обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно, но и отдал приказ мобилизовать Нацгвардию США для обеспечения порядка у Капитолия.

Напомним, 6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались на Капитолийском холме и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба.

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.