Байден отказался от совместной пресс-конференции с Зеленским

Президент США Джо Байден проведёт переговоры со своим украинской коллегой Владимиром Зеленским, однако совместной пресс-конференции не будет. Это следует из расписания американского лидера, распространённого пресс-службой Белого дома.

В соответствии с документом Байден в ходе встречи планирует «подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму». Помимо этого главы государств затронут вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и поддержки реформ на Украине.

Как отмечается, следом за переговорами в расписании Байдена — еженедельный экономический брифинг.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла подробности визита Зеленского в Соединённые Штаты. По её словам, глава государства не только проведёт переговоры с Джо Байденом, но и откроет Украинский дом, посетит ключевые для американско-украинских отношений места в Вашингтоне, а после отправится в Калифорнию. Также стало известно, что делегация Украины встретится с представителями «топовых компаний» и проведёт питчинг Украины самым крупным инвесторам планеты.