NetEase: Байден отказался от визита на Украину ради своей безопасности

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида отказались от визитов на Украину ради собственной безопасности, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание NetEase. По мнению журналистов, такое решение связано с активизацией Россией ракетных ударов.

Как и в случае с Байденом, причина, по которой Кисида отказался от немедленного визита на Украину, заключается в вопросе безопасности. После того как Россия активизировала ракетные удары, на Украине не осталось безопасных мест, — говорится в статье.

После начала украинского конфликта многие главы западных стран уже посетили Киев, чтобы доказать серьезность своих намерений. Но лидер США при этом не спешит с визитом, хотя Вашингтон оказался активнее всех в поддержке киевской власти, уточняют авторы статьи. Чтобы как-то подбодрить президента Украины Владимира Зеленского, Байден предложил ему встречу в Польше.

Он не решается лично посетить Украину, но желает подбодрить Киев. Байден хочет быть как можно ближе к Украине и послать ей сигнал о твердой поддержке США, поэтому планирует встречу с Зеленским в Польше, — уточняют в статье.

По мнению авторов, ждать приезда Байдена, как и Кисиды, на Украину в ближайшее время не стоит, хотя премьер Японии в январе заявил, что рассматривает такую возможность.

Президент США Джо Байден планирует в феврале отправиться с визитом в Польшу. Поездка американского лидера приурочена к началу специальной военной операции на Украине.