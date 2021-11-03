Байден отказался комментировать ядерную программу Ирана

Американский президент Джо Байден отказался комментировать предстоящее в конце ноября этого года возобновление переговоров по ядерной программе Ирана в Вене. Представители СМИ спросили у лидера США, что он думает о возобновлении непрямых венских переговоров и есть ли у него «план B» на случай, если дипломатия применительно к Тегерану не сработает. Его слова приводит РИА Новости.

Я не стану сейчас комментировать Иран, — ответил президент США, следом отказавшись также комментировать аналогичный вопрос про Китай.

Он отметил , что всему своё время. Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и отмене американских санкций возобновятся 29 ноября.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Ирана.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили иранскую ядерную сделку. Лавров и Блинкен обменялись мнениями о перспективах восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Также они затронули несколько актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.