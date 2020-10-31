Байден опережает Трампа в четырёх ключевых штатах

https://static.news.ru/photo/e6f0b912-1ccb-11eb-85f9-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сумел склонить на свою сторону симпатии избирателей в четырёх ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне, Висконсине, пишет New York Times.

Последние опросы показывают, что Байден имеет явное преимущество перед президентом Трампом в четырех самых важных колеблющихся штатах, где он заручился поддержкой со стороны избирателей, которые не участвовали в выборах 2016 года, а теперь готовы отдать свои голоса, в основном за демократов, пишет газета.

Так, Байден опережает Трампа на севере — в Висконсине и Пенсильвании, а также в штатах «солнечного пояса» — во Флориде и Аризоне, свидетельствуют опросы NYT и Siena Colledge. Сильнее всего преимущество Байдена ощущается в Висконсине, где он имеет абсолютное большинство — 52% против 41%.

Так, в Аризоне за Байдена готовы голосовать 49%, а за Трампа — 43%. Во Флориде демократа поддержат 46%, а действующего президента 43%. В Пенсильвании разница аналогична Аризоне — 43/49% в пользу Байдена.

Издание напоминает, что выборы в США обычно выигрывает тот кандидат, который «выиграет» традиционные колеблющиеся штаты.

Как сообщал NEWS.ru, ранее 1 ноября между Трампом и Байденом произошла заочная перепалка на тему того, кто у кого «украдёт» грядущие выборы. СМИ США указывали, что команда Трампа подготовила ему стратегию «быстрой победы» — президент должен будет объявить о победе в выборах вечером 3 ноября, не дожидаясь официального объявления результатов. Трамп настаивал, что результаты следует объявить 3 ноября вечером, а не давать какие-то отсрочки, как это намерен сделать Верховный суд США.

Узнав о планах Трампа, Байден в беседе с журналистами отметил, что не даст действующему президенту «украсть» у него выборы.

Трамп позднее выступил с опровержением информации о том, что у него существует такая стратегия.