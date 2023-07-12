Байден оценил состояние Зеленского после саммита НАТО Байден: после саммита НАТО Зеленский ушел удовлетворенным

Фото: IMAGO/Maciek Musialek/Global Look Press

Президент США Джо Байден посчитал, что его украинский коллега Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вильнюсе остался удовлетворен тем, что государства — участники Блока делают для его страны. Такое мнение американский лидер высказал после двусторонней встречи двух президентов. Слова Байдена приводит РИА Новости.

Он казался очень удовлетворенным тем, что мы делаем, когда мы расходились, — сказал президент США.

В свою очередь Зеленский назвал результаты саммита НАТО хорошими для Киева, но не идеальными, поскольку страна не получила официального приглашения в Альянс. По его словам, Украина осознает невозможность вступления в НАТО, пока республика является участником вооруженного конфликта.

При этом перед началом саммита украинский президент обвинил Альянс в абсурдности действий. Он возмутился отсутствием каких-либо временных рамок для приглашения и для членства Украины в организации. Эти слова, по сообщениям СМИ, разозлили американскую делегацию, а дипломаты стран — членов Блока сочли ситуацию напряженной.