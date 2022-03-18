Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден оценил разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Телефонная беседа лидеров двух стран состоялась 18 марта. По мнению американского руководителя, она «прошла нормально». Его слова приводит РИА Новости.

Разговор прошёл хорошо, — заявил Байден.

Главы США и Китая беседовали по видеосвязи около двух часов.

Одной из тем разговора стала ситуация на Украине. Как рассказал один из представителей вашингтонской администрации, в ходе общения Байден не выдвигал каких-либо требований китайской стороне, а только изложил видение США относительно текущей ситуации вокруг Украины.

Президент США в действительности не выдвигал Китаю каких-либо конкретных требований. Он лишь изложил своё видение относительно ситуации и того, что он считает важным, а также обозначил последствия определённых действий, — сказал чиновник.

Он также добавил, что в Белом доме будут внимательно следить за решениями, которые станет принимать Китай по данному вопросу.

Оценивая разговор лидеров двух стран, чиновник отметил, что он носил «детализированный, прямой и содержательный характер».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай предупреждён, что любая помощь с его стороны в отношении России на фоне событий на Украине будет иметь «последствия». При этом она воздержалась от прямой угрозы санкций в отношение КНР и отказалась говорить о том, какие именно последствия может носить решение Китая о помощи России в условиях экономических санкций.