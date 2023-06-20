Байден оценил американо-китайские отношения Reuters: Байден заявил, что отношения США и Китая двигаются в правильном направлении

Фото: Saquan Stimpson / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина находятся на верном пути, передает Reuters. По мнению американского лидера, в отношениях двух стран «наметился прогресс». Глава государства также положительно оценил работу государственного секретаря Энтони Блинкена в Китае.

Здесь в американо-китайских отношениях мы на правильном пути, — сказал Байден.

Он при этом не стал комментировать сделанные заявления Блинкена по независимости Тайваня.

19 июня Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. Он отметил, что Вашингтон не намерен вступать в конфликт с Китаем.

Ранее востоковед Дмитрий Косырев заявил, что тайваньская повестка стала искусственно созданной темой в отношениях Китая и США, поэтому после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном о ней можно забыть. Эксперт отметил, что судьба полуострова на самом деле не волнует ни одну из сторон конфликта и является штатной темой в разговорах Пекина и Вашингтона. По его словам, на встрече с Блинкеном китайская сторона показала США, что будет, если Вашингтон решит вводить против Пекина санкции.