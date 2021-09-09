Байден обязал миллионы американцев пройти курс вакцинации

Президент США Джо Байден распорядился ввести новые стандарты для госслужащих и ряда других категорий американцев. Согласно новым требованиям, все кто занимает посты в ряде сфер, обязаны вакцинироваться. Об этом сообщает CNN.

По примерным подсчётам, новые правила коснутся порядка 100 миллионов граждан Соединённых Штатов. Сам американский лидер своё решение оправдывает тем, что пока все было добровольно, население не поспешило на медицинские процедуры, теперь вопрос будет решаться правовым путём.

Мы были терпеливы, но наше терпение истощается, и ваш отказ стоил нам многого, — подчеркнул Байден.

Новые условия подразумевают, что вакцинация станет обязательная для сотрудников всех предприятий как государственных, так и частных, где штат работников превышает 100 человек. За несоблюдение новых параметров власти США будут устанавливать серьёзные штрафы.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен созвать мировых лидеров на саммит по борьбе с коронавирусом. СМИ рассказали, что главными темами встречи станут международные усилия по борьбе с пандемией и организация массовой вакцинации.