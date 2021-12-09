Байден объяснил, за кем последнее слово по вступлению Украины в НАТО

Американский президент Джо Байден сказал коллеге Владимиру Зеленскому, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от украинского народа. Об этом сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Байден подчеркнул, что «Украина — суверенное независимое государство». Но лидеры двух стран не обсуждали компромиссы в вопросе интеграции Киева в НАТО, которые не отвечают интересам Украины, добавил политик в эфире телеканала «1+1».

Последние дни были разговоры о якобы каких-то условиях о НАТО, по членству в альянсе, относительно курса на членство в НАТО Украины. Президент Байден очень чётко сказал, что решение относительно вступления в НАТО — это только решение украинского народа, — заявил Ермак.

Президенты провели полуторачасовую беседу по итогам вчерашней онлайн-встречи Путин-Байден и Зеленский похвастался, что Байден поделился содержанием разговора с Путиным. Также украинский и американский лидер обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе.

Президент США Джо Байден в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. Уже в пятницу объявят о встрече на высоком уровне. Американцы планируют обсудить обеспокоенность России по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.