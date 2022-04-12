Байден обвинил Россию в инфляции в США

Президент США Джо Байден заявил, что рост инфляции в стране в марте был на 70% спровоцирован российской спецоперацией на Украине. Своё мнение он высказал в штате Айова ов время выступления с речью, посвящённой мерам администрации по борьбе с ростом цен в стране. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Минтруда США 12 апреля сообщил, что годовая инфляция в марте в стране составила 8,9%. Месяцев ранее она находилась на уровне 7,9%. Это самое серьёзное увеличение показателя за 12 месяцев с периода, завершившегося в декабре 1981 года.

Как полагает Байден рост цен на бензин и продовольствие по всему миру начался в связи со спецоперацией РФ, проводимой на Украине.

Два крупнейших производителя зерна в мире <...> Украина и Россия — не делают того, что они обычно делают, поэтому все [цены] выросли. Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70% роста цен в марте пришлось на вызванное Путиным повышение цен на бензин, — сказал Байден.

Он призвал Конгресс «срочно решить» проблему с высокой инфляцией.

Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 16,69%. Продовольственная инфляция в годовом выражении составила 17,99%, рост цен на непродовольственные товары составил 20,34%.

Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, отмечал, что инфляция в РФ по итогам 2022 года достигнет двузначных значений. По его словам, соответствующий прогноз был сделан аналитиками банка ранее.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».