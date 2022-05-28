Байден обвинил Путина в желании «стереть» Украину Байден обвинил Путина в желании стереть с лица земли идентичность Украины

На линии соприкосновения с ВСУ / Фото Министерство информации ДНР

Президент России Владимир Путин намеревается стереть с лица земли идентичность украинского народа. Такое мнение высказал лидер США Джо Байден во время выступления перед выпускниками Военно-морской академии страны. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Он не только пытается захватить Украину, но и буквально пытается стереть с лица земли культуру и самобытность украинского народа, атакуя школы, детские сады, больницы, музеи с единственной целью — уничтожить культуру, — сказал американский президент.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

С момента начала спецоперации по 26 мая, согласно данным управления ООН по правам человека (их приводит РБК), на Украине погиб 4031 мирный житель, в том числе 261 ребенок. При этом в российском Минобороны заявляют, что российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре.