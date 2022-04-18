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Мир

Байден обсудит с союзниками ситуацию вокруг Украины

04:14, 19 апреля 2022
Байден обсудит с союзниками ситуацию вокруг Украины Джо Байден Фото: Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press
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Президент США Джо Байден 19 апреля проведёт по видеосвязи защищённый разговор с союзниками. Он будет касаться ситуации, которая складывается вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Президент проведёт защищённый видеоразговор с союзниками и партнёрами, чтобы обсудить продолжающуюся поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности, — цитирует агентство расписание Байдена.

Известно, что беседа с союзниками запланирована на 9:45 (16:45 мск). Затем у хозяина Белого дома назначен вылет в 11:40 (18:40 мск) в штат Нью-Гемпшир. В рамках инфраструктурной повестки президент США должен выступить с речью.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении созвониться с Джо Байденом 19 апреля, чтобы обсудить новые санкции против России. Также французский лидер намерен переговорить по этому поводу с главами других западных стран. Он готов «сделать всё», чтобы завершить происходящие события на Украине, «не вступая в них», добавил Макрон.

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