Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с Макроном перед его визитом в РФ

Президент США обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, который 7 февраля отправляется в Россию, ситуацию по Украине, сообщил Белый дом. Главы государств подтвердили поддержку украинской территориальной целостности и условились продолжать консультации с союзниками и партнёрами.

Президент Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили предпринимаемые дипломатические усилия и меры сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах Украины, — говорится в сообщении американской администрации.

В понедельник, 7 февраля, Эммануэль Макрон встретится с президентом России Владимиром Путиным, а во вторник, 8 февраля, отправится в Киев. Цель визита главы Франции, по его словам, не допустить ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отметили, что главы двух государств на переговорах в первую очередь обсудят гарантии безопасности.

Перед визитом Макрон трижды в течение недели говорил с Путиным по телефону. Первый разговор лидеры провели 28 января. Путин рассказал о намерении изучить поступившие от США и НАТО ответы по гарантиям безопасности и определиться с дальнейшими шагами. Также он подчеркнул важность выполнения Украиной минских договорённостей.