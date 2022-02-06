Байден обсудил с Шольцем санкции против России

Президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем санкции против России. Ограничительные меры против Кремля введут в случае эскалации кризиса на Украине, передаёт РИА Новости.

Мы с канцлером Шольцем обсудили тесное сотрудничество наших стран, готовящийся пакет санкций, что демонстрирует нашу решимость в части намерений, которые последуют в случае вторжения России на Украину, — отметил глава Белого дома в ходе пресс-конференции.

При этом, по словам американского лидера, Вашингтон и Берлин готовы к продолжению диалога с Москвой. Также он отметил, что американцам было бы разумно покинуть Украину.

Ранее Байден не стал отвечать на вопрос журналиста об отправке дополнительных американских войск в Европу в случае сохранения напряжённости вокруг Украины. По его мнению, подобные высказывания являются спекуляцией.