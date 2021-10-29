Байден обеспокоен наличием у Турции российских систем C-400

Президента США Джо Байдена очень тревожат находящиеся на вооружении турецкой армии российские ракетные комплексы С-400. Об этом он сообщил в ходе своего общения с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Президент Байден подтвердил наше оборонное партнёрство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400, — говорится в сообщении.

Также президент США подчеркнул, что его страна стремится наладить более тесное сотрудничество с Анкарой, с целью более эффективного и быстрого решения возникающих между государствами разногласий.

Ранее глава Турции заявил, что в планах у Анкары приобретение у Москвы второй партии ракетных комплексов С-400 «Триумф». Решительную позицию по этому вопросу Эрдоган подтердил на встрече с президентом Путиным в Сочи. Он также отметил при этом, что на этот шаг страна вынуждена пойти в связи с тем, что США отказались продали ей свои комплексы Patriot.