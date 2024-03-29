Байден: несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль

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Джо Байден

Президент США Джо Байден утверждает, что несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль, передает пресс-пул Белого дома. В числе готовых пойти на подобные решения он перечислил Египет, Иорданию и Катар. Об этом президент говорил в рамках предвыборной агитации на Нью-Йорке.

Я работаю с саудовцами и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль. Впервые полностью признать Израиль. Но должен быть план действий после Газы, и должен быть путь к решению о двух государствах, — заявил Байден.

Байден добавил, что это решение не будет принято сразу, но есть основания полагать, что ситуация развивается в этом направлении. Президент США отметил, что это необходимо для сохранения целостности Израиля.

При этом речь Байдена несколько раз прерывалась выкриками протестующих, которые требовали прекратить спонсировать армию Израиля. один из активистов свистел и кричал о возможной ядерной войне между Соединенными Штатами и Россией. Кроме Байдена в мероприятии принимали участие бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама.