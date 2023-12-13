Байден неожиданным способом ответил на благодарности Зеленского Байден высморкался во время речи Зеленского о санкциях против РФ

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден решил прочистить нос в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости. Именно в этот момент украинский лидер благодарил Штаты за введение новых антироссийских санкций.

Зеленский решил выступить с речью после переговоров с американским лидером. Когда он дошел до темы экономических ограничений против России — президент достал салфетку и, повернувшись к выступающему коллеге, начал сморкаться. Зеленский это проигнорировал, он не сбился с мысли и даже не взглянул на Байдена.

До этого Байден расхохотался, когда журналист спросил, хочет ли он победы Украины в конфликте с Россией. Глава страны продолжал смеяться даже тогда, когда сотрудник издания задал уточняющий вопрос: «Да или нет?» Ответа он так и не дал.

При этом сам Зеленский оказался также немногословен. Когда на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме его спросили, сможет ли Украина победить в конфликте с Россией без помощи Вашингтона, он не смог ответить. Политик промолчал и пожал плечами.

Кроме того, спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон избегал позирования на общих фотографиях с Владимиром Зеленским в ходе встречи президента Украины с лидерами американского конгресса. При этом со всеми другими членами «большой четверки» конгресса на Капитолийском холме украинский президент сфотографировался.