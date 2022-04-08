Байден: необходим единый международный ответ на действия России на Украине

Президенты США и ЮАР Джо Байден и Сирил Рамапоса провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Белого дома. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Украины, проблему изменения климата и пандемию коронавируса. Президент Байден в разговоре с президентом ЮАР подчеркнул необходимость чёткого, единого международного ответа на российские действия на Украине.

Президент Байден подчеркнул прочность двустороннего партнёрства, а также обратил внимание на глобальные вызовы, вызванные действиями России на Украине, на решение проблемы изменения климата и укрепление партнёрства в области торговли, безопасности и здравоохранения, — отметили в Белом доме.

Лидеры также обменялись мнениями о продолжающемся гуманитарном кризисе на Украине и его влиянии на цепочки поставок, цены на сырьевые товары и продовольственную безопасность в Африке.

Рамапоса, в свою очередь, заявил, что он провёл «продуктивный» телефонный разговор с Байденом, передает France24.

Мы обменялись мнениями по конфликту на Украине и согласились с необходимостью прекращения огня и диалога между Украиной и Россией, — отметил президент ЮАР.

ЮАР на этой неделе воздержался при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций о приостановлении членства России в Совете по правам человека. C конца февраля ЮАР сохраняет нейтральную позицию по конфликту на Украине, называя переговоры лучшим вариантом разрешения кризиса.

Ранее Байден заявил, что Россия превращается в «международного изгоя» после выхода из Совета по правам человека ООН. Американский президент сообщил, что голосование о приостановке участия России в СПЧ ООН было решено провести из-за «систематических и грубых нарушений прав человека» и «преступлений», совершаемых российскими войсками.