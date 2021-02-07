Байден не пойдёт в отношениях с Китаем по пути Трампа

https://static.news.ru/photo/9b24385e-ed89-11ea-8319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency

Байден не хочет идти в отношениях с Китаем по пути Трампа. Об этом новый президент США заявил в эфире CBS.

По словам Байдена, он не намерен строить отношения с КНР так, как это делал его предшественник, и собирается фокусироваться на международных правилах. Однако полностью уступать и отступать он не намерен.

Нам нужно, чтобы не было конфликта, но между нами будет существовать предельная конкуренция, — заявил Байден.

Ведущий поинтересовался, почему ещё не произошло хотя бы телефонного разговора, если Штатам американо-китайские отношения представляются одними из важнейших в мире. На это президент ответил, что если пока не нашлось времени поговорить, это не означает отсутствия диалога.

По словам Байдена, он давно знаком с Си Цзиньпином и США и Китаю явно есть о чем поговорить.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Белого дома Джо Байден рассказал, как должны взаимодействовать между собой США и Китай. По его словам, между странами не должно быть конфликта, несмотря на острую конкуренцию.