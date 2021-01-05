Байден назвал участников захвата Капитолия террористами

https://static.news.ru/photo/20194d12-511f-11eb-8eb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

Захват Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа избранный глава государства Джо Байден назвал хаосом, а его участников — террористами.

Это были не беспорядки, не протест, это был хаос. Я не могу называть их участников протестующими, это чернь, повстанцы, внутренние террористы, — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что это стало результатом безжалостных нападок президента Трампа на демократию. По словам Байдена, Трамп нападал на свободную прессу, называя журналистов врагами народа, на разведслужбы, на военных.

Он использовал лексику, использовавшуюся автократами и диктаторами по всему миру, — заявил Байден.

Беспорядки в Вашингтоне вспыхнули 6 января, когда конгрессмены вечером пытались официально утвердить 78-летнего кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем прошедших 3 ноября выборов. Сторонники Трампа сумели прорваться к зданию Капитолия, процедура была перенесена и возобновлена позже. При этом в здании произошли столкновения с полицией, в результате которых четыре человека погибли. Сейчас в Вашингтоне идут задержания лидеров и активных участников беспорядков.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер назвала произошедший штурм Капитолия актом домашнего терроризма. Она продлила до 20 января режим чрезвычайной ситуации в американской столице.