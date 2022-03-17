Байден назвал Путина «смертоносным диктатором и чистым бандитом»

Во время освобождения украинского города Марьинка военные Народной милиции (НМ) ДНР нашли личные вещи трёх американских инструкторов, сообщили в Telegram-канале военной структуры. Предположительно, граждане США были убиты. Помимо этого, бойцы НМ обнаружили образцы иностранного вооружения, в частности гранатомёты.

Во время досмотра были обнаружены образцы иностранного вооружения — гранатомёты NLAW, SMAW, РЛС AN/TPQ-48, а также личные вещи американских инструкторов, — говорится в сообщении. В НМ ДНР уточнили, что в...