Байден назвал Путина «смертоносным диктатором и чистым бандитом»
Никита Чайка
Никита Чайка
21:22, 17 марта 2022
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Президент США Джо Байден в рамках ежегодного обеда «друзей Ирландии» заявил, что его коллега, российский президент Владимир Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор», сообщает РИА Новости. Байден не в первый раз высказывается в адрес главы России подобным образом.
Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающей все вместе против смертоносного диктатора и чистого бандита, — сказал Байден.
Ранее американский лидер, выступая в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Киеву, назвал президента РФ «военным преступником». Глава Белого дома пообещал, что США будут предоставлять украинской экономике прямую финансовую помощь.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя одно из высказываний Байдена в адрес Путина, заявил, что подобные слова непозволительны и непростительны. Он отметил, что президент страны, которая бомбила другие государства, не имеет права на такие высказывания.