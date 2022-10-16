Байден назвал ошибочным экономический план Трасс

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Джо Байден

Американский президент Джо Байден назвал ошибочным экономический план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, пишут «Известия». Лидер США добавил, что не является единственным, кто имеет такое же мнение. Глава государства подчеркнул, что несмотря на то, что он не согласен с планом главы правительства Великобритании, решение должны принимать британцы.

Я не был единственным, кто считал, что это являлось ошибкой, — признался Байден.

По словам президента США, развитие событий в Великобритании вполне «предсказуемо».

Американский сенатор — республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox News ранее заявил, что американцы «сыты по горло» правлением президента США Джо Байдена. Политик пояснил, что нынешнего хозяина Белого дома не волнуют ни цены на бензин и еду, ни преступность в Америке. Он добавил, что Байден постоянно винит простой народ в бедах США, по его словам, президент «витает в мире грез». Он обвинил президента и Демократическую партию за высокую инфляцию, которая «больно бьет» по американским семьям.

В США демократы рискуют проиграть ноябрьские выборы в конгресс из-за набирающей популярность риторики о некомпетентности действующего президента страны Джо Байдена, заявил ранее экс-председатель национального комитета конгресса Мэтт Горман. Он также отметил, что глава государства постоянно пытается найти виноватых в проблемах, возникающих в стране, и переложить на них ответственность за происходящее.