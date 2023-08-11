Президент США Джо Байден заявил, что Китай представляет собой бомбу замедленного действия во многих смыслах, передает CNBC TV18. На мероприятии по сбору средств для кампании по своему переизбранию в 2024 году он подчеркнул, что не хочет навредить Пекину и наблюдает за ситуацией, однако от КНР следует ожидать «плохих поступков».
Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи. <...> Китай — это бомба замедленного действия во многих смыслах. <...> Я не хочу навредить Китаю, но я наблюдаю, — сказал Байден.
Вместе с тем, по мнению американского лидера, Китай находится в беде. Президент США указал на то, что в КНР замедлился экономический рост, а число людей пенсионного возраста превышает количество трудоспособных лиц. Кроме того, Байден заявил, что в Китае самый высокий уровень безработицы.
Ранее китаист Николай Вавилов заявил, что США хотят потратить военный бюджет, который был предназначен Украине, чтобы развязать конфликт с Китаем на Тайване. Политолог уточнил, что Вашингтон планирует перенести свой центр военно-политической активности в Азиатско-Тихоокеанский коридор, но для этого американцам необходимо как можно быстрее завершить украинский конфликт.