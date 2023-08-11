Байден назвал Китай бомбой замедленного действия Байден назвал КНР бомбой замедленного действия, которой он не хочет навредить

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Китай представляет собой бомбу замедленного действия во многих смыслах, передает CNBC TV18. На мероприятии по сбору средств для кампании по своему переизбранию в 2024 году он подчеркнул, что не хочет навредить Пекину и наблюдает за ситуацией, однако от КНР следует ожидать «плохих поступков».

Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи. <...> Китай — это бомба замедленного действия во многих смыслах. <...> Я не хочу навредить Китаю, но я наблюдаю, — сказал Байден.

Вместе с тем, по мнению американского лидера, Китай находится в беде. Президент США указал на то, что в КНР замедлился экономический рост, а число людей пенсионного возраста превышает количество трудоспособных лиц. Кроме того, Байден заявил, что в Китае самый высокий уровень безработицы.

Ранее китаист Николай Вавилов заявил, что США хотят потратить военный бюджет, который был предназначен Украине, чтобы развязать конфликт с Китаем на Тайване. Политолог уточнил, что Вашингтон планирует перенести свой центр военно-политической активности в Азиатско-Тихоокеанский коридор, но для этого американцам необходимо как можно быстрее завершить украинский конфликт.