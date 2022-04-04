Байден не согласился с Зеленским в оценке событий в Буче

Президент Соединённых Штатов Джо Байден отказался считать события в киевском предместье Буча «геноцидом», однако назвал это «военным преступлением», сообщает РИА Новости.

Нет, я думаю, это военное преступление, — сказал американский лидер, отвечая на вопрос, думает ли он, что это «геноцид».

Ранее высокопоставленный представитель Минобороны США сообщил, что Вашингтон не располагает независимым подтверждением информации о многочисленных жертвах среди гражданского населения киевского предместья Буча.

Пресс-секретарь президeнта России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически отвергает любые обвинения в убийcтвах мирных жителей в Буче и предлагает обсуждать эту тему на мaксимально высоком уровне. По словам представителя Кремля, материалам, распространённым Киевом, нельзя доверять.

Песков призвал международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ из-за cообщений об убийстве мирных жителей в Буче. Пресс-секретарь попросил мировое сообщество прислушаться к аргументам Москвы. Он подчеркнул, что распространённым Украиной материалам нельзя доверять, к тому же специалисты Минобороны РФ уже выявили признаки видеоподлога и фейки.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ужесточить санкции после публикации фото- и видеозаписей из города Бучи в Киевской области.