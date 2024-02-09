Байден назвал чрезмерной реакцию Израиля на атаку ХАМАС Президент США заявил о необходимости прекращения огня в секторе Газа

Фото: Ali Hamad/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что считает операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС чрезмерной и всегда настаивал на увеличении гуманитарной помощи, включая топливо и предметы первой необходимости, поставляемые в сектор Газа. По его словам, которые приводит ТАСС, следует прежде всего прекратить огонь, освободить удерживаемых ХАМАС заложников и добиться длительной паузы в боевых действиях в секторе Газа.

Я считаю, что ответные действия [Израиля] в Газе, в секторе Газа, были чрезмерными, — подчеркнул Байден.

Ранее глава Министерства иностранных дел Египта Самех Шукри назвал страдания палестинцев немыслимыми. По его словам, система гуманитарной поддержки находится на грани коллапса, к тому же в регионе нарастает угроза расширения конфликта. Как подчеркнул министр, Египет поддерживает контакты с заинтересованными странами для прекращения огня в Газе и призывает мировое сообщество показать свою ответственность в этом вопросе.

Накануне стало известно, что 12 стран Ближнего Востока направили письма всем национальным футбольным федерациям и призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить Израиль от соревнований из-за военной операции в секторе Газа.