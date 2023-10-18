Байден назвал число погибших от обстрелов ХАМАС Байден: более 1300 человек погибли от обстрелов ХАМАС

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Джо Байден

В результате обстрелов со стороны палестинского движения ХАМАС погибли более 1300 человек, заявил в ходе визита в Израиль президент США Джо Байден. Он уточнил, что в это число входит 31 американский гражданин, передает Reuters.

По словам Байдена, власти Соединенных Штатов предоставят Израилю всю необходимую помощь для защиты от обстрелов со стороны Палестины. Американский лидер также предположил, что именно члены группировки ХАМАС могли нанести удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек.

До этого сообщалось, что Байден в ходе своего визита в Израиль собирается заверить руководство страны в готовности предоставить необходимую военную помощь во имя поддержания мира и стабильности в регионе. В Белом доме США отмечали, что решение об отмене поездки Джо Байдена в Иорданию было совместным и оно связано с неотложными задачами, касающимися событий в Палестине и Израиле.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора Газа. Как уточнили в Министерстве здравоохранения Палестины, ракеты попали в баптистский госпиталь «Аль-Ахли». По последним данным, число погибших в результате удара по госпиталю увеличилось до 800 человек, среди них много женщин и детей. Представитель Министерства здравоохранения палестинского анклава подчеркнул, что все погибшие были гражданскими лицами. Он добавил, что эта больница не была атакована ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами в предыдущие годы.

В свою очередь Армия обороны Израиля опубликовала расшифровку разговора, как утверждается, двух участников ХАМАС, которые обсуждают удар по больнице «Аль-Ахли» в Газе. Согласно записи, палестинские бойцы приходят к выводу, что боеприпас принадлежал палестинской группировке «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По их словам, на это указывают осколки ракеты.